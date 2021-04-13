Любовь Любчук – домашний пекарь. Она готовит хлеб для онкобольных детей, бездомных, пенсионеров и многодетных семей.

Изначально девушка открывала обычный бизнес, но вскоре он стал благотворительным. Почему? Вот ее интервью «Народной Воле».

– Пока вы готовите тесто, можно я сделаю пару кадров?

– Пожалуйста. Главное мне не сбиться в пропорциях, а то могу с вами заговориться и что-нибудь забыть положить…

– Предполагаю, что рука у вас набита. Кстати, а сколько буханок готовите на сегодня?

– По моему условному расписанию – двадцать одну. Чтобы успеть столько испечь, встаю в четыре утра, а заканчиваю около девяти вечера. Это если с доставкой.

– Сколько готовится самый «долгий» хлеб?

– Двадцать четыре часа! Самый «короткий» – десять. Само тесто очень реагирует на погодные условия, давление, температуру воздуха. Почти каждый раз получается «разный» хлеб.

Первое, что я делаю утром, – это включаю печки. У меня их две: конвекционная и обычный духовой шкаф. Сразу после этого я ставлю опару и «кормлю» закваску. Только на это уходит больше часа…

– Я так понимаю, что если куда-то нужно уехать, то закваску не бросите?

– Именно! Больше, чем на двое суток, оставить не могу, надо же «кормить». Если кому-то объясняю, почему не могу уехать, то всегда звучит смешно.

– Для кого печете?

– Помогаю многодетным семьям, малоимущим, бездомным, пенсионерам и детям из онкологического центра. Сначала задумывала свое дело как бизнес, но вскоре поняла: бизнесвумен из меня не получится. Чувствовала неудовлетворение от того, чем занимаюсь, хотя хлебопечение определенно мое занятие. Не получалось с реализацией, нужно было наладить логистику, оформлять много документов, вести бухгалтерию, а мне не хотелось этим всем заниматься. Только печь! Вообще считаю, что существует «хороший» и «плохой» бизнес. «Плохой» – это потребительский, то есть когда человек только берет, то есть считает прибыль, но при этом что-то отдавать не хочет. А мне хотелось именно отдавать. Причем как можно больше. Для того чтобы установить равновесие между «плохим» и «хорошим», ушла на благотворительные хлеба!

– Любовь, а как постигали науку выпекания хлеба?

– Самостоятельно. Некоторые виды хлеба приходилось осваивать по многу раз. Не получалось. Багет до сих пор не умею хорошо печь, поэтому за него и не берусь. Делаю только то, что умею на отлично: тартин, городскую булку, финский, чиабатту, дарницкий…

– Наверное, уже знаете, кто из ваших подопечных какой хлеб любит…

– Конечно, знаю. Дети в онкологическом центре, например, больше любят пшеничный. Дрожжевой им нельзя. Еще любят чиабатту, тартин и хлеб с семечками.

– Вы с ними встречались? Или только передавали?

– Пока не встречалась. Но хочу обязательно увидеться. Пока мне только присылают фотографии детей с хлебом. Когда вижу, становится очень тепло на душе.

– Объемы выпечки у вас приличные, а затраты?

– Спонсором моего дела стал муж. Он работает программистом, зарабатывает хорошо. Поэтому мы решили: можем позволить определенную сумму из семейного бюджета выделять на такую помощь нуждающимся. Больше всего денег трачу на стикеры, которые клею на упаковку с хлебом. Все же хочется, чтобы выпечка не только радовала на вкус, но и упакована была достойно.

– Вижу, что мука у вас не белорусская…

– Белорусская мука слабая: тесто из нее не способно хорошо растягиваться, рвется. Поэтому заказываю российскую.

– Домашние не жалуются, что дома работаете?

– Сын в школе целый день, муж тоже дома работает. Вот мне скоро будут нужны еще несколько печей… Видимо, тогда придется расширяться точно не на домашней кухне!

– О других спонсорах задумывались?

– Да, буду рада, если кто-то захочет помочь на безвозмездной основе. Особенно с доставкой! Сейчас иногда помогают волонтеры, но все же основная часть на мне. Хорошо, что уже весна. Планирую делать доставку на велосипеде…

– Французские мотивы?

– Дешево, сердито и по-французски одновременно! Хотя багеты, повторяю, определенно не мое!

Публикация – из № 28 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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