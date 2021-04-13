Известный белорусский медиаменеджер, основатель белорусского «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая находится в СИЗО почти четыре месяца. Ее задержали 22 декабря 2020 года в минском аэропорту по возвращении из отпуска, попросив пройти через «красный» таможенный коридор.

«Народная Воля» пообщалась с дочерью Юлии Александрой Слуцкой.

– Александра, напомните, до какой даты продлено расследование по делу вашей мамы?

– До 23 апреля. Потом должны либо снова продлить, либо изменить маме меру пресечения. Но здесь никто ничего предугадать не может.

Никаких следственных действий, насколько мне известно, с ней не проводится. За последние два месяца допрос был один раз.

– Свидания вам давали?

– Нет. Мы писали официальные просьбы, но в ответ получали отказы.

– Адвокат часто вашу маму навещает?

– Да, каждую неделю приходит. Иногда даже два раза в неделю.

– Знаю, что одно время у вас были проблемы с перепиской. Сейчас ситуация наладилась? Вы много ее писем публикуете в соцсетях…

– То, что я публикую, – это не письма, а то, что мама рассказывает адвокату на встречах. Так что это письма-рассказы. Я ношу маме передачи каждый день. На прошлой неделе на бланке, который заполняю, увидела номер камеры. И поняла, что ее перевели в другую камеру. Меня это очень встревожило, женщина в окошке

передач даже начала меня утешать: мол, в этой камере даже лучше, она меньше. Но и действительно оказалось, что меньше – шесть квадратных метров на шесть человек. Там была моя мама, студентка Ксюша Сыромолот, а остальные – асоциальные личности. Одна наркоманка, которая всю ночь кричала и не понимала, что ей говорят. У другой женщины был псориаз, с нее кожа клочьями слетала, у третьей вши, от нее плохо пахло. В камере была черная плесень, а все вытяжки – замазаны. Потому что зимой внезапно выяснилось, что через них сидельцы умудрялись как-то переговариваться, поэтому их решили просто замазать, они не работают.

Правда, мама отметила, что в этой камере было чуть больше света, чем в предыдущей. Она нашла позитив даже в этой мелочи!

Мама неделю провела в этой камере, а потом ее снова вернули в ту, в которой она и была.

– А с чем было связано такое «путешествие»?

– Мама конкретно не знает – никто не объясняет, с чем это связано. Их там всех периодически тасуют. Но, по маминому мнению, ее перевели туда как носителя тюремного опыта, чтобы она навела там порядок. Моя мама и вправду умеет найти нужные слова, ей удалось ограничить курение – там все курят, но стали курить раз

в час, мама просила не курить во время еды и после отбоя. Но все равно в камере на шесть метров, даже если все будут курить раз в час, – можете представить, какой там воздух. Мама не курит, но очень много кашляет.

– Может, коронавирус?

– Коронавирус у нее уже был, и в данном случае это меня радует. Кашель у нее не коронавирусный, это, скорее, такая реакция организма на прокуренное маленькое пространство. Мы проконсультировались с пульмонологом, передали ей что нужно.

Недавно я ей передала таблетки от глистов еще – для всей камеры сразу. Она попросила.

– Судя по рассказам Юлии Слуцкой, ее морально-психологическое состояние в полном порядке.

– Максимум, что она себе позволяла, – на часок расклеиться, а потом снова берет себя в руки и делает то, что нужно. В СИЗО у нее не было периода, когда бы она сильно хандрила. Мама бодра, позитивна, пытается во всем найти какие-то плюсы.

– Ясности, когда весь этот ужас закончится и будет суд, пока нет?

– Нет, даже и близко не видно пока ничего такого. До суда, по моим ощущениям, очень далеко.

– Родные сотрудников «Пресс-клуба» перечислили Следственному комитету 110 тысяч рублей за якобы причиненный деятельностью культурно-просветительского проекта ущерб. Возможно, это поможет избежать суда, ведь есть статья 88-1 УК – освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба?

– Мы писали ходатайство о том, чтобы прекратить дело, но получили отказ.

– У вашего брата Петра Слуцкого какие последние новости? Его допрашивают?

– Нет, его допрашивают не чаще, чем маму. За последние два месяца не было ни одного допроса. Он тоже просто сидит.

– И какой смысл держать людей в СИЗО?

– У нас в стране принцип: вначале посадить, а потом уже что-то найти…

Публикация – из № 28 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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