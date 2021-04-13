Александра Герасименя продала свою золотую медаль чемпионата мира

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя продала на интернет-аукционе eBay золотую медаль чемпионата мира 2012 года в Турции.

В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем Александра выиграла с результатом 23,64 секунды, установив тогда новый национальный рекорд, сообщает TUT.BY.

Стартовая цена лота была 3000 долларов, однако за время торгов стоимость поднялась до 16 100.

Выставляя медаль на продажу, спортсменка поясняла, что хочет поддержать этим аукционом всех белорусов и зарядить их уверенностью в абсолютной победе и поделилась историей полученной в 2012 году медали.

«После двух серебряных медалей на Олимпийских играх меня переполняла злость, потому что я знала, что способна на большее. Мотивация к победе на чемпионате мира была невероятной. Я прилетела в Турцию с 200%-ной уверенностью в своей победе, так как была в отличной физической форме. Перед заплывом я не чувствовала ни страха, ни волнения, я просто шутила и улыбалась, а через минуту побила свой личный рекорд, обошла своих конкурентов и получила прозвище „Ракета“.

Черная лента, прикрепленная к медали, как мне кажется, символизирует всех жертв и политических заключенных в Беларуси», — рассказала Александра Герасименя.

Средства от продажи лота она планирует перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности.

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