Белорусский политолог Валерий Карбалевич прокомментировал большое интервью министра иностранных дел Владимира Макея телеканалу «Беларусь 1», которое вышло 10 апреля. Аналитик отметил, что его заинтересовали два тезиса.

Так, глава МИД заявил, что «сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы», а «речь идет о том, та ли это цифра или не та ли это цифра».

«То есть министр признает, что есть сомнения в официальных результатах президентских выборов. Кстати сам Лукашенко на Всебелорусском народном собрании признал, что, возможно, губернаторы накинули ему несколько процентов. Если то действительно так, то с правовой точки зрения это означает, что президентские выборы были сфальсифицированы. И неважно, сколько на самом деле набрал Лукашенко, «та это цифра или не та эта цифра». По закону, нельзя выиграть сфальсифицированные выборы. В таком случае результаты президентских выборов должны быть отменены, генеральный прокурор обязан возбудить уголовное дело, чтобы разобраться, что же там произошло. Если спортсмен пойман на использовании допинга, то он снимается с соревнований, дисквалифицируется, независимо от того, какое место занял», — заявил Карбалевич, его слова приводит Telegraf.by.

Прокомментировал он заявление Макея, которое тот сделал дважды, о том, что «в ответ на иностранное давление белорусские власти уничтожат гражданское общество». Политолог отметил, что «подобного рода намеки министр делал и раньше. Но сейчас это была сказано просто и искренне, без всякой маскировки».

«Главный вывод заключается в том, что власти абсолютно перестали маскироваться. Они не боятся признаться, какой политический режим сформирован в Беларуси. Им сейчас не важно, как они выглядят снаружи. Репутация их сейчас совсем не интересует. Макей не смягчает свою угрозу каким-то эвфемизмом вроде «так называемое гражданское общество»», — подчеркнул Карбалевич.

По его словам, «гражданское общество отсутствует только в тоталитарных государствах. А в упомянутом интервью речь идет как раз о том, чтобы уничтожить гражданское общество под корень, чтобы оно вообще перестало существовать».

«Как следует, о существовании этого сообщества в Беларуси заботятся «европейские партнеры», а не белорусские власти. То есть демократия белорусам не нужна. Таким образом, министр открытым текстом говорит, что будем совершать репрессии против собственных граждан, будем бороться со своим народом. Ему лень даже называть этих людей «экстремистами» или «террористами». В России это называется «бомбить Воронеж». В Беларуси это можно назвать захватом заложников», — сказал Карбалевич.

По его мнению, «с учетом того, что это сообщество, которое было создано во время массовых протестов в прошлом году, объединяет сотни тысяч людей, можно представить масштаб репрессий».

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