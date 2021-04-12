В Москве 12 апреля пропал белорусский политолог Александр Федута. В Facebook политолог последний раз был онлайн 12 апреля около первого часа ночи.

Об исчезновении Александра Федуты изданию «Наша Нiва» сообщила его жена Марина Шибко.

Сама женщина сегодня собирается вылетать в Москву на поиски мужа.

Она сказала, что с Александром нет связи. Что политолог делал в Москве и с кем встречался, неизвестно.

Александр Федута — известный белорусский политолог, в свое время работал в предвыборном штабе Александра Лукашенко. После победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации Администрации президента Беларуси. В начале 1995 года был уволен и работал журналистом ряда российских и белорусских негосударственных газет («Белорусская деловая газета», «Московские новости», «Имя», «Народная Воля»).

В конце 2000-х присоединился к движению «Говори правду». Потом ушел оттуда.

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