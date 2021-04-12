12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос российское представительство компании Google опубликовало на YouTube ролик-послание первому космонавту Юрию Гагарину, в котором говорится о достижениях человечества в сфере изучения и освоения космоса.

“60 лет назад в космос отправился первый человек – Юрий Гагарин. Его полет и по сей день вдохновляет исследователей космоса. Это послание от людей со всего мира специально для Юрия Алексеевича. В нем мы рассказываем ему о тех удивительных вещах, которые мы открыли в космосе за это время – о том, что стало возможным благодаря ему”, – говорится в описании ролика.

Спикерами в ролике, созданном при участии Роскосмоса и других организаций, выступили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Борисенко, японская астронавтка Наоко Ямадзаки, популяризующий науку блогер Ян Топлес, астрофизик Юрий Ковалев, космонавт Михаил Корниенко, солист группы OK GO Демиен Кулаш, студентка МГТУ им. Баумана Светлана Порсева, популяризатор космонавтики Виталий Егоров, писатель-фантаст Питер Уоттс, астрофизик Сергей Попов, кинорежиссер Федор Бондарчук, и астрофизик Константин Батыгин.

“За 60 лет, которые прошли с первого полёта, сделано множество открытий, достигнуты большие результаты в изучении и освоении космоса. Продолжателей славных традиций отечественной космонавтики становится больше, но каждый год 12 апреля мы с благодарностью думаем о тех, кто стоял у ее истоков. Гордость за соотечественника, открывшего дорогу к звёздам, охватывает представителей всех поколений: от свидетелей того исторического события до нынешних школьников”, – говорится в сообщении Роскосмоса.

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