Компания GEM Capital инвестировала в белорусскую студию Weappy 1,4 млн долларов. Средства пойдут на разработку одной из неанонсированных игр, находящихся в производстве, а также на запуск нового проекта.

Для справки, Weappy – независимая студия разработки видеоигр, расположенная в Минске. Она получила известность благодаря своему проекту This Is the Police, первая часть которого вышла в 2016 году, а вторая – в 2018-м. Позднее также был выпущен его тактический спин-офф под названием Rebel Cops, пишет Belmir.by.

GEM Capital – международная компания, работающая в сфере прямых инвестиций и венчурного капитала. Она активно вкладывается в разработку игр с 2019 года, проинвестировав средства уже в более чем 10 студий. Основатель – россиянин Анатолий Палий, офис расположен на Кипре.

«Weappy расширяется, и инвестиции от GEM Capital помогут вырастить в студии полноценную вторую команду, чтобы заниматься параллельной разработкой двух проектов», – прокомментировал сделку Илья Янович, сооснователь и креативный директор Weappy.

«В новых играх Weappy отправит игроков в приключения за пределы полицейского участка и покажет им много новых возможностей. Неизменным останется авторский подход к проработке каждой из игр и их вселенных», – анонсировал Роман Гурский, лидер игрового направления GEM Capital.

