“Нафтан”, “Гродно Азот” “Мозырский НПЗ” и другие предприятия могут столкнуться с проблемой недопуска к работе значительной части сотрудников из-за требований медосмотра.

Дело в изменении требований, которые предъявляются к здоровью некоторых категорий работников при прохождении медосмотра, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

“Около 2,5 тыс. человек из трудового коллектива ОАО “Нафтан” могут не получить допуск к работе. (. . .) С обозначенной проблемой столкнулись также работники ОАО “Гродно Азот”, ОАО “Мозырский НПЗ” и других предприятий химической и нефтеперерабатывающей отраслей”, – говорится в сообщении.

В публикации поясняется, что “дело в изменении требований, которые предъявляются к здоровью некоторых категорий работников при прохождении медосмотра”. В частности, речь идет об установленных Минздравом Беларуси требованиях к остроте зрения при работе в противогазе при выполнении работ на взрывоопасных и пожароопасных производствах.

“Предприятия “Полимир” и “Нафтан” относятся к категории взрывоопасных и пожароопасных. Это значит, что любой работник, находясь на территории, должен иметь при себе противогаз. При этом на “Нафтане” для выполнения специфических работ внутри емкостей и колодцев, где есть необходимость работы в противогазах, всегда существовал профессиональный отбор. Однако после вступления в силу новой инструкции аналогичные требования распространились на всех работников. И по результатам медицинских осмотров их перестали допускать к работе”, – пояснил председатель Витебского областного совета Белхимпрофсоюза Сергей Троцкий.

В ФПБ отметили , что “на “Нафтане” после планового медосмотра появился повод отстранить от работы даже заместителя директора – благодаря вмешательству профсоюза вопрос удалось решить”.

По инициативе профсоюза вопрос рассматривается в Минздраве. “В настоящее время Минздрав работает над внесением изменений в инструкцию о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, что позволит решить проблему”, – отмечается в публикации.

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