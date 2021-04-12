Политический обозреватель — о том, когда в Беларуси ждать оттепель, и может ли экономический кризис стать триггером протестов.

По мнению Артема Шрайбмана, белорусская власть получила серьезную травму от событий 2020 года, и ей требуется много времени на психотерапию.

— А психотерапия идет через бокс, через избиения оппонента, — отметил аналитик в интервью блогеру Марату Минскому. — Соответственно, пока власть не будет уверена, что она мало того, что разгромила все, что движется, и все, что плохо лежит, так еще она должна успокоиться и понять, что в безопасности. До этого момента реакция не прекратится.

В стране очень сложная экономическая обстановка, и, откровенно говоря, протестные настроения никуда не ушли. От того, что протест ушел с улиц, в головах у людей ничего не изменилось.

Я не уверен, что власть когда-то сможет почувствовать себя полноценно в безопасности, как после прошлых раундов закручивания гаек (в 2010-2011 годах). Тогда прошло пару лет, и власть успокоилась.

Артем Шрайбман сомневается, что для власти наступит время спокойствия, поскольку запланирован референдум по Конституции, а после, видимо, надо будет думать о досрочных выборах.

— Поэтому прогнозировать оттепель очень сложно. С другой стороны, никто же не отменяет попыток заигрывания с обществом. То есть власть может чуть-чуть успокоиться и решить, что к референдуму надо, наверное, показать свою хорошую сторону, и давайте-ка мы кого-нибудь отпустим, чтобы успокоить людей.

Власть наша редко играет в сложные многоходовки, чтобы одной части общества предложить пряник, другой — кнут.

Политический обозреватель напомнил, что в последний раз такое было после протестов, вызванных принятием декрета о «тунеядцах» («Но самых активных все равно наказали»).

Шрайбман подчеркивает: не сто процентов общества находится на баррикадах.

— Многие люди аполитичны, даже несмотря на то, что происходило в 2020 году. Процент таких людей сейчас, мне кажется, растет, потому что многие люди устали от этого напряжения. Они хотят от себя подальше отодвинуть политику, закрыть это чем-то мирным — бизнесом, семьями. Уходят в такую внутреннюю эмиграцию.

Эксперт сослался на опросы, которые показывают, что значительная часть общества (от 20 до 40 процентов) — так называемые наблюдатели. Он также привел в пример социсследования (немецкие, британские и белорусские), согласно которым ядро сторонников власти составляет 20-25 % (по некоторым оценкам до 30%). В то же время количество сторонников протеста составляет 35-40-45% (по некоторым оценкам до 50%).

Рассуждая о том, может ли экономическая ситуация в стране стать триггером и вызвать новую волную протестов, Шрайбман заметил:

— Сказать, что если мы будем год падать в экономическую яму, то в какой-то момент чаша терпения народа переполнится и начнется голодный бунт… Мы не в 1917 году. Люди скорее предпочтут для себя какие-то другие стратегии: уехать на заработки, перейти на подсобное хозяйство…

Но тут есть другая сторона медали. Постоянно деградирующая экономика, ощущение того, что мы катимся в пропасть — это и было почвой, на которой вырос протест 2020 года. 10 лет экономической стагнации позволили таким людям, как Тихановский, попасть в народный нерв. Позволили таким людям, как Бабарико, говорить, что эта власть не просто там аморальная, диктаторская и так далее, она не компетентна. 10 лет у вас не растут доходы.

Из экономического неудовольствия могут вырастать политические протесты, но это не потому, что людям есть нечего, а потому, что они не видят у этой власти перспектив. Экономический кризис рождает безнадегу.

…Когда экономика растет, власть может себе позволить допускать ошибки, например, по-хамски обращаться с какими-то группами населения, сажать налево-направо людей, и в принципе ее рейтинг остается на каком-то уровне за счет тех людей, которым политика не нужна, а важно экономическое благосостояние. Когда деньги заканчиваются, каждая ошибка начинает стоить дороже, — обратил внимание Артем Шрайбман.

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