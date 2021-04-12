Сериал о 90-х для Netflix снимет Дарья Жук

Белорусский режиссер Дарья Жук, автор киноленты «Хрусталь», которая в 2018 г. от Беларуси выдвигалась на «Оскар», будет снимать сериал для крупного стримингового сервиса Netflix, сообщает «Комерсантъ».

По данным издания, Дарья выступит режиссером сериала, в основу которого ляжет драматическая история из 1990-х, написанная сценаристом Михаилом Шприцем. По словам источников “Ъ”, он предлагал сценарий нескольким российским видеоплатформам, но безуспешно.

Этот сериал для Netflix продюсировать будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на сценарий, это постоянный подрядчик телеканала «Россия 1».

Приход Netflix важен для персоналий — продюсеров, сценаристов, режиссеров и операторов, которые получат международное признание, считает гендиректор «Роскино» Евгения Маркова. Но на развитие внутреннего рынка, стриминговых платформ и ТВ-каналов, по ее мнению, это может оказать негативное влияние, поскольку «велик риск переключения лучших креативных кадров на зарубежные проекты».

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