В сети появилось видео с масштабным лагерем российских войск возле Украины. Этот лагерь находится почти в двух сотнях километрах от государственной границы, передает “РБК-Украина”.

Видео опубликовал британский телеканал Sky News.

На опубликованных кадрах показан лагерь российских войск на юг от Воронежа в 170 километрах от украинской границы. Лагерь состоит из нескольких десятков полевых палаток, на его территории несколько единиц военного транспорта. Кроме того, в репортаж вошли кадры переброски российских войск в Крым.

Украинская сторона считает, что стягивание российских войск свидетельствует о намерении Москвы устроить провокацию с целью эскалации военного конфликта, вплоть до масштабных боевых действий. Но в Кремле объясняют такую активизацию армии учениями, а также исключают возможность войны с Украиной.

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