Начался суд по делу о наезде BMW на силовиков 11 августа. Водителю грозит до 25 лет тюрьмы

В Минском городском суде начали рассматривать уголовное дело о наезде BMW на милиционеров 11 августа прошлого года. По версии следствия, во время протестной акции водитель направил автомобиль в группу военнослужащих внутренних войск МВД, в результате пострадали пять силовиков. Теперь минчанину грозит до 25 лет лишения свободы, пишет TUT.BY.

Следствие установило, что около часа ночи 24-летний водитель ехал на BMW по улице Притыцкого и направил свой автомобиль на группу сотрудников милиции. После этого он скрылся с места происшествия. В результате наезда пострадали пять военнослужащих внутренних войск МВД в возрасте от 23 до 29 лет.

— На следующий день парень обратился в милицию с заявлением об угоне автомобиля. Кроме этого, будучи допрошенным в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках, он ввел в заблуждение следователей своими показаниями, пытаясь таким образом уйти от ответственности. Несмотря на это, следователи установили истинные обстоятельства произошедшего и местонахождение автомобиля — транспортное средство было обнаружено в водоеме, — сообщили в СК.

В отношении водителя BMW было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Беларуси.

В железной клетке суда — 25-летний Тихон Осипов. Парень родился в Климовичах, имеет высшее образование, до заключения под стражу работал инженером. Женат, детей нет. Ранее судим не был.

В зал пришли пятеро пострадавших — военнослужащие внутренних войск МВД.

Заседание ведет судья Дмитрий Цекал, сторону обвинения представляет Антон Тюменцев, защитник обвиняемого — Людмила Чичикова.

Гособвинение: обвиняемый имел цель на убийство военнослужащих

Зачитывая обвинительную часть, прокурор Антон Тюменцев отметил, что Тихон Осипов имеет водительские права с 2013 года, за это время он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. После выборов президента он поддался призывам через интернет о непринятии итогов, участии в массовых беспорядках, погромах и поджогах.

После часа ночи 11 августа обвиняемый управлял BMW 525 2003 года выпуска, в авто находились предметы для участия в массовых несанкционированных мероприятиях: два хоккейных шлема, защитные очки, бело-красно-белое полотнище, йод, бинт. Осипов ехал по Притыцкого, возле дома № 56 он остановился. Впереди была шеренга силовиков из в/ч 5524 ВВ МВД Беларуси.

— Требованиям сотрудников ОВД Осипов не подчинился: из авто не вышел, транспортное средство для досмотра не предоставил. <…> Обвиняемый имел цель избежать ответственности. C BMW были сняты регистрационные знаки, заблокированы двери, — сообщил прокурор.

По мнению обвинения, Осипов видел сотрудников ОВД, которые стояли к нему спиной, и умышленно начал двигаться на них. От удара трое военнослужащих упали на асфальт, еще двое — на капот, а оттуда — на проезжую часть. После наезда водитель BMW ускорился и скрылся с места происшествия.

— Обвиняемый имел цель на убийство военнослужащих, в качестве орудия убийства он использовал автомобиль. Осипов не смог довести задуманное до конца, потому что все сотрудники были тренированные и успели среагировать. Также они находились в защитных костюмах.

На улице Притыцкого Осипов заехал на автомобиле в водоем, а впоследствии сообщил об угоне BMW на линию 102.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям УК: участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), покушение на убийство сотрудников ОВД (ч. 1 ст. 14 и ст. 362) и ложный донос (ч. 1 ст. 400).

Обвиняемый признал вину частично — по факту ложного доноса.

Показания пострадавших силовиков

В суде предоставили слово пострадавшим. Все парни родились и проживают в Витебской области, имеют среднее и профессионально-техническое образование. Сейчас они работают по контракту в в/ч внутренних войск МВД Беларуси. Звание на момент происшествия — от младшего сержанта до старшины. До обеда успели дать показания трое из них: Васильченко, Остапенко и Голес.

Пострадавшие сообщили, что 7 августа 2020 года по приказу начальства их отправили в командировку в Минск, прибыли они в распоряжение в/ч 5448. Перед командировкой им объясняли, что нужно будет выполнять различные задачи: от охраны общественного порядка до задержания правонарушителей. При необходимости можно применять физическую силу и спецсредства.

Парни отметили, что в обычное время по службе они занимаются другими задачами.

11 августа прошлого года военнослужащие прибыли в Минск на «Пушкинскую», после чего двумя шеренгами пошли по улице Притыцкого. Одеты они были в зелено-белую форму ВВ, сверху была защита: черная каска с забралом, бронежилет, «черепаха» на плечах, налокотники и наколенники. При себе были спецсредства: резиновые дубинки, газовые баллончики и щиты.

— Деструктивные элементы кидали коктейли Молотова, камни, участвовали в массовых беспорядках. Надо было вытеснить эту толпу. Наш командир Клименков довел об этом приказ, — вспоминает события 11 августа Евгений Васильченко из Барани. — Я был в первой шеренге. Мы обошли ряд стоящих машин. Они могли разъехаться, но стояли, искусственно создавая пробки. Автомобили мы не трогали, палками не стучали, людей не доставали.

По словам Васильченко, он услышал, как едет автомобиль и крики. Парень повернулся и одновременно «получил удар машиной» в правое колено, при этом пластиковая защита не пострадала. Он упал на асфальт, после чего подбежали сотрудники медслужбы, оказали ему помощь и отвезли в госпиталь МВД.

— Без экипировки я мог получить другие травмы, — заявил Васильченко и утвердительно ответил на вопрос прокурора о том, была ли угроза его жизни.

— Почему вы не писали рапорт о случившемся? Как вы должны были поступать по уставу? — спросила защитник обвиняемого.

— Не знаю.

Следующий вопрос адвоката о том, почему потерпевший не подал заявление о привлечении водителя к ответственности за покушение на убийство остался без ответа — суд снял его по протесту прокурора.

Васильченко подавал иск о возмещении материальной компенсации морального вреда на сумму 500 рублей. Деньги были ему выплачены до суда.

Пострадавший Остапенко с ноября 2019 года служит в ОВД, его начальник — капитан Куроедов — сообщил о том, что надо командироваться в Минск. Силовики приехали в столицу за два дня до выборов, но к охране порядка приступили 9 августа.

По словам пострадавшего, 11 августа, примерно за полчаса до происшествия, произошел какой-то инцидент с VW, после этого им сказали обращать внимание на машины. Он сказал, что они проходили несколько рядов стоящих авто, но не трогали их. В какой-то момент в заднюю правую часть его голени внезапно въехала BMW. Пострадавший оказался на капоте, проехал метра два-три, а потом «скатился на пол».

Остапенко, как и его коллега, считает, что угроза его жизни была, а защита минимизировала последствия.

— Спина болела и правое колено, два дня буквально. За медпомощью я не обращался, продолжал работать, — описал свое состояние после наезда парень.

Он также подавал иск к водителю на 200 рублей. Деньги были переведены ему до начала процесса.

Пострадавший оршанец Дмитрий Голес отучился в ПТУ, потом отслужил в армии во внутренних войсках, а с 2018 года устроился в в/ч 5224 по контракту. Он — дежурный по КПП в звании старшины.

— Удар мне пришелся в незащищенную часть голени. Упал спиной на середину капота и метров 30 так проехал, — рассказал молодой человек.

— Сколько времени ехали на капоте, вы за него держались? — уточнил прокурор.

Этот вопрос гособвинителя развеселил коллег Голеса. Они начали громко смеяться и получили от судьи замечание.

— Не могу сказать сколько времени ехал. За капот не держался и сам спрыгнул с него, — ответил потерпевший.

Травм у Голеса не было. Парень заявил, что не считает, что форма его спасла, мол, «удар же пришелся не в амуницию». Засомневался он и в том, что была угроза его жизни, но после настоятельных уточнений прокурора ответил: «Возможно».

Заявленный иск в 200 рублей родственники обвиняемого погасили.

О событиях до происшествия пострадавший Андрей Лепешкин из Орши рассказал практически то же самое, что и его коллеги. Дополнительно он отметил, что шеренга силовиков пропускала двигавшийся транспорт. О приближении BMW молодой человек услышал по звуку работающего двигателя, звукового сигнала не слышал, потому что «там было шумно — другие авто сигналили». Парень подумал, что едет скорая.

— Был скользящий удар в левое бедро и щит, который сместился и угодил мне в челюсть. Потемнело в глазах, упал. Понял, что во рту кровь, снял шлем и балаклаву. Другие военнослужащие отвели меня за строй для оказания помощи. Выяснилось, что все нормально — прокусил щеку и получил небольшой синяк. Я промыл рот водой и вернулся в строй, — рассказал пострадавший.

Про угрозу жизни парень ответил, что «возможно» она была. Материальный иск в размере 200 рублей родственники обвиняемого ему выплатили.

Пятый пострадавший Ротос, который обычно работает дежурным по КПП в/ч 5524, сообщил, что наезд на него произошел после нарастающего звука приближающегося авто. Передней частью BMW врезалась в незащищенную часть тела силовика. От удара пострадавшего выкинуло из строя, он упал левым боком на землю, успев уложить сначала щит. По его словам, это смягчило удар.

— Травм у меня не было, хотя место удара немного болело. После я отдышался и вернулся обратно в строй, — рассказал парень.

Ротос также подавал иск о материальной компенсации морального вреда в размере 200 рублей, деньги ему выплатили.

Все пострадавшие заявили, что претензий к обвиняемому не имеют.

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