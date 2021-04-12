Минчанам приходят странные жировки за март: рассказы о БЧБ и про уничтожение Хатыни

Жителям разных районов столицы пришли странные жировки за март. На обороте – «развенчивание мифов» о бело-красно-белом флаге, а также результаты республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление».

О странных платежках уже сообщили жители Московского, Заводского, Первомайского районов Минска. «Мифы о БЧБ» увидели на платежках, которые приходят на электронную почту, пишет tut.by. В качестве организации, начисляющей оплату за жилищно-коммунальные услуги, указан Единый расчетно-справочный центр Минска Центра информационных технологий Мингорисполкома.

На обороте платежек помимо информации о том, как озеленить двор, есть несколько абзацев о бело-красно-белом флаге.

Они озаглавлены: «Внимание! Не дайте себя обмануть! Мифы о БЧБ-флаге».

Мифами называют то, что у бело-красно-белого флага глубокие исторические корни и героическая история.

«До событий 1917 года такой элемент национальной символики отсутствовал. Поэтому запомните: утверждения о якобы древнем происхождении БЧБ-флага — навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф», — написано в жировке.

«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа, — сказано в платежке. — Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на БЧБ-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей».

Отметим, что нет никаких свидетельств, что уничтожение Хатыни проходило под бело-красно-белыми флагами. Да и не могло происходить, поскольку белорусские формирования не принимали в этом участия.

Использование бело-красно-белого флага в качестве государственного в платежке охарактеризовано так:

«Верховный Совет БССР 12-го созыва в 1991 году под давлением депутатов-националистов из БНФ утвердил БЧБ как государственный флаг. Но конец этой авантюре положил народ. На референдуме 1995 года более 75% белорусов высказались против БЧБ и за принятие в качестве государственного нынешнего красно-зеленого флага Республики Беларусь».

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