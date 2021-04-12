Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас утвержден в наблюдательный совет государственного Россельхозбанка (РСХБ).

Имя Румаса появилось на сайте РСХБ в списке членов набсовета. Он представлен там как “представитель Российской Федерации”.

Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Беларуси. В 2012-2018 годах руководил Банком развития, до этого 2 года занимал должность заместителя премьер-министра.

РСХБ является крупнейшим кредитором российского АПК.

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