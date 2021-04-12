Скорее всего, всем людям придется прививаться от коронавируса ежегодно.

Об этом в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков.

“Пока предполагается, что двух доз вакцины хватает на шесть – восемь месяцев. Возможно, опытным путем, в процессе наблюдения за привитыми людьми этот срок продлят еще на два – четыре месяца. Абсолютно точно это будет не единоразовая вакцинация. Коронавирусы – одна из разновидностей (к ней, кстати, относится и грипп), которые весьма распространены. Так что вспышки будут периодически происходить, и, скорее всего, нам всем придется прививаться ежегодно. Это то, что изменит нашу жизнь навсегда. Как минимум очень надолго”, – сообщил доктор.

Он подчеркнул, что по возможности лучше привиться, чем рисковать жизнью и здоровьем.

“Нас часто спрашивают, какая вакцина лучше? Мы можем обсуждать проценты, уровень антител, цифры. Но когда речь идет о здоровье, я, как и мои коллеги, утверждаю: любая вакцина лучше, чем без вакцины. Если подтверждена безопасность препарата, он однозначно может применяться. Это гораздо безопаснее, чем быть непривитым и рисковать собственной жизнью и жизнями окружающих людей. Все должны это понимать”, – подчеркнул Раньков.

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