«Белтелеком» перестал ретранслировать в Беларуси телеканал Euronews, договор с ним не продлен.

«В связи с истечением срока разрешения на распространение телеканала Euronews на территории Республики Беларусь, вещание данного телеканала в составе пакетов интерактивного телевидения ZALA и SMART ZALA прекращено с 12 апреля 2021 г», —сообщается на сайте «Белтелеком».

У других операторов, например, Voka от А1 или Космос-Телеком, на данный момент телеканал транслируется.

Телеграм-канал РИА «Новости» сообщает, что: «Ретрансляция телеканала Euronews прекращена в Беларусии из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе, сообщили в мининформе».

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