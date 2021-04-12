Египет планирует лицензионно производить белорусские «Полонезы» и «Буки»

Египет собирается наладить внутри страны лицензионное производство ряда современных белорусских систем вооружения. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch, ссылаясь на ряд египетских источников. Эти закупки будут сопровождаться передачей технологий египетскому оборонному сектору, в частности, на рассмотрении находятся шесть систем вооружения, сообщает TUT.BY.

Африканская страна с 2013 года активно сотрудничает с Россией и закупает, в частности, истребители МиГ-29М, системы ПВО С-300В4 и БуК-М2, а также ударные вертолеты Ка-52. Теперь египтяне заинтересовались и продукцией белорусского ВПК.

Больше всего Египет заинтересован, как пишет Military Watch, в системе ПВОmilitarywatchmagazine.com средней дальности «Бук-МБ3К». Считается, что ЗРК способен обнаруживать самолеты противника на расстоянии до 130 километров и сбивать — на 70 километрах. При этом система, как ожидается, дешевле, чем российский БуК-М3 «Викинг» или С-350. Производство белорусских «Буков» по лицензии позволит Египту полностью перевооружить свою ПВО со старых систем типа советской С-75.

Помимо «Бука» Египет предсказуемо рассматривает возможность производства РСЗО «Полонез», которым может заменить арсеналы ракет «Скад» и «Хвасон-5». Кроме двух этих моделей арабская страна может договориться о производстве беспилотников, боевого модуля «АДУНАК» и систем управления огнем.

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