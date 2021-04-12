Активисты Мьянмы призывают к новогоднему неповиновению

Традиционный Новый год, известный как Тингьян в Мьянме, является самым важным праздником года и, как правило, отмечается с молитвами, ритуальной очисткой изображений Будды в храмах и обливаниями водой на улицах.

Противники военного переворота в Мьянме призвали в понедельник людей проявить неповиновение военным с помощью костюмов и молитв, в связи с предстоящим новогодним праздником, в память о более 700 убитых в ходе кампании, сообщает REUTERS.

“Военный совет не владеет Тингьяном. Власть людей находится в руках людей”, – написала в Facebook лидер протестной группы General Strike Collaboration Committee Эй Тинзар Маунг.–“Объединенный народ должен держать в руках народное дело”.

Она призвала буддистов носить определенные религиозные одежды и читать молитвы вместе, а членов небольших христианских общин-носить белое и читать псалмы. Она сказала, что последователи других религий должны следовать примеру своих лидеров.

Праздник Тингьян (дни Нового года) проходит с 13 по 17 апреля.

Военные убили 706 протестующих, в том числе 46 детей, с тех пор, как захватили власть у избранного правительства Аунг Сан Су Чжи в результате переворота 1 февраля, согласно подсчету активистской группы Ассоциации содействия политическим заключенным (AAPP).

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