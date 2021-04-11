Нобелевский лауреат из Беларуси Светлана Алексиевич в интервью Süddeutsche Zeitung рассказала о том, что пишет новую книгу. Она будет посвящена массовым протестам против режима действующего главы государства Александра Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года.
“Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания. И у всех чувство потрясения и растерянности. Мы хотим построить независимую, благополучную страну. Но как? Мы живем между двух угроз: Лукашенко и России”, – сказала Алексиевич.
При этом Алексиевич надеется, что белорусский правитель уйдет раньше, чем она успеет написать книгу. Лукашенко “уйдет до того, как я ее закончу. Я пишу очень медленно”, отметила она.
На вопрос о подъеме гражданского общества в Беларуси писательница выразила уверенность, что он не закончился. “Естественно, нет. Но как я могу требовать от людей выходить на улицы, если я сама уехала?” – заметила Алексиевич, которая с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменов DAAD проживает в Берлине. В интервью Süddeutsche Zeitung она вновь призвала к более консолидированной международной поддержке белорусского протестного движения.
Говоря о жизни в Германии, писательница заметила, что чувствует себя в безопасности. “Немцы очень мало знают о нас. Я много думала, почему это так. Может быть, они рассматривают нас как часть России, – мы же такая маленькая страна, точка на окраине огромных империй”, – сказала Алексиевич.
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