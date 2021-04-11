В удивительно подробном и обстоятельном интервью каналу “Беларусь 1” министр иностранных дел Владимир Макей между делом сообщил о настоящей сенсации – увеличении количества запросов о гражданстве Беларуси из западных стран.

«Кто-то может ерничать в данной ситуации, но к нам увеличилось количество обращений за вступлением в гражданство Беларуси. Из западных стран. Мы сейчас обобщаем всю эту информацию, будем докладывать руководству с тем, чтобы были приняты какие-то меры по, возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства этим людям», — сообщил он.

В первую очередь министр связывает это с пандемической ситуацией, но также в качестве причин приводит безопасность.

«Никакой гражданин западной страны не поехал бы в какую-то нестабильную страну или небезопасную страну. Поэтому эти обращения тоже имеют под собой конкретные и веские основания», — уверен глава ведомства.