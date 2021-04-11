Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжелым временам. На партийной конференции он сравнил нынешнюю ситуацию в стране с разрушительным голодом 1990-х годов, в результате которого, по разным оценкам, погибли до 3 миллионов человек.

Причина бедственного положения — почти полная остановка торговли с Китаем из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ и международные санкции из-за ядерной программы Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи призвал чиновников быть готовыми к «Трудному походу». Этот эвфемизм власти страны впервые использовали в середине 90-х, когда Северная Корея осталась без поддержки Советского Союза, который на тот момент распался. В стране начался голод, а борьбу с ним назвали «Трудным походом».

«В том, что Ким Чен Ын говорит о трудностях и невзгодах, с которыми сталкивается северокорейский народ, нет ничего необычного. Но тот факт, что он начал говорить о новом „Трудном походе“, свидетельствует о том, что ситуация действительно серьезная», — сказал Би-би-си аналитик по Северной Корее в NK News Колин Звирко.

Об этом же говорят и источники Human Rights Watch (HRW) в Северной Корее. По их сообщениям, в страну почти перестали ввозить еду из Китая. Цена на кукурузу, которая служит основной едой для большей части сельских жителей Северной Кореи, в последнее время росла, и килограмм кукурузы стоил больше месячной заработной платы.

В приграничных районах с Китаем, где люди, чтобы выжить, занимаются контрабандой, начали умирать от голода, поскольку границы наглухо закрыты. Более того, по данным HRW, Северная Корея ужесточила наказания за контрабанду, назвав ее «антисоциалистическим» и «вражеским» поведением.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана в прошлом месяце предупредил о серьезном продовольственном кризисе, ведущем к недоеданию и голоду.

«Сообщалось о случаях смерти от голода, а также о росте числа детей и пожилых людей, которые занимаются попрошайничеством, поскольку семьи не могут их прокормить», — пишет он в своем докладе.

Неясно, поступает ли в настоящее время в страну какая-либо помощь. Северная Корея отклонила все предложения о внешней помощи, и почти все дипломаты и гуманитарные работники, включая сотрудников Мировой продовольственной программы ООН, уехали из страны.

В добавление ко всему, прошлым летом Северная Корея пострадала от двух сильных штормов. Они вызвали наводнение и погубили посевы, что привело к еще большему дефициту еды.

«Ким Чен Ын хочет, чтобы предупреждения о тяжелых временах исходили от него. Возможно, чтобы, когда ситуация ухудшится, он мог указать пальцем на своих чиновников за невыполнение его приказов», — говорит корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер. По ее словам, он также надеется возложить вину за тяжелую экономическую ситуацию на пандемию и санкции за создание ядерного оружия.

Северная Корея продолжает разрабатывать и испытывать новые ракеты, по крайней мере, это то, что страна транслирует в мир через спутниковые снимки, которые показывают на государственных СМИ страны.

«Народ Северной Кореи не может рассказать миру о своих страданиях без риска быть заключенным в тюрьму или казненным. Но, согласно словам их собственного лидера, они уже столкнулись с гуманитарным кризисом», — считает Лора Бикер.

Ситуация в Северной Корее никогда не была простой. Экономика жестко контролируется правительством, а огромные затраты на содержание военных и силовых структур оставляют в нищете рядовых северокорейцев.

Пандемия добавила еще больше проблем, ведь в стране отсутствует инфраструктура общественного здравоохранения. Хотя в Пхеньяне и уверяют, что полностью закрытые границы спасли страну от коронавируса, эксперты сомневаются в правдивости этих утверждений.

Аналитик Колин Звирко говорит, что сейчас Северная Корея пытается хотя бы немного оживить торговлю с Китаем. «Даже оставаясь параноиком в отношении вируса, Ким Чен Ын будет вынужден начать ввозить какие-то товары в страну», —