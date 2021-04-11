Фурман преодолела дистанцию в 2000 метров за 7 минут 41,81 секунды, опередив соперницу из Румынии Джанину-Елену Белеагу на 3,99 секунды. Третье место заняла французская спортсменка Клэр Бове.

Чемпионат этого года проходит в период с 9 по 11 апреля в городе Варезе.