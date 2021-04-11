Белорусская спортсменка Елена Фурман выиграла золото на чемпионате Европы по академической гребле в Италии, сообщает Белорусская федерация гребли.
Фурман преодолела дистанцию в 2000 метров за 7 минут 41,81 секунды, опередив соперницу из Румынии Джанину-Елену Белеагу на 3,99 секунды. Третье место заняла французская спортсменка Клэр Бове.
Чемпионат этого года проходит в период с 9 по 11 апреля в городе Варезе.
Поделиться ссылкой:
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!