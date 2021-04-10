Со стенда «Спортивная гордость БГЭУ» в спортивном корпусе пропала фотография призерки Олимпийских игр Александры Герасимени. Теперь на этом месте размещен снимок гребца Андрея Богдановича, который является подписантом провластного письма спортсменов. Фото прежнего и обновленного стендов появились сегодня в сети.

Напомним, Александра Герасименя подписала открытое письмо спортсменов против беспрецедентного насилия силовиков во время разгона акций протестов против официальных итогов президентских выборов и множество раз открыто высказывала свое мнение о событиях в стране и действиях властей. В итоге ее детской школе плавания отказали в аренде бассейнов в Минске. Она уехала в Вильнюс и возглавила Беларусский фонд спортивной солидарности.

2 апреля СК сообщил, что в отношении Александры Герасимени и экс-главы гандбольного клуба «Витязь-Леон» Александра Опейкина заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК: призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности, совершенные с помощью интернета или СМИ. В домах Опейкина и родителей Герасимени прошли обыски.

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