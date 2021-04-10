Новый министр информации Владимир Перцов считает, что пора расставить точки на i в медиасфере и классифицировать ряд действий как наносящие вред и угрозу государству и обществу. Об этом он заявил в эфире «Клуба редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

При этом министр опровергает, что Мининформ может превратиться в репрессивный орган, «который будет заниматься исключительно выискиванием каких-то моментов и преследованием отдельных журналистов».

«А вот привести работу нашего органа госуправления в соответствие с требованием времени, с теми вызовами, которые сейчас у нашей сферы появились… И знаете, таких трансформаций медиаиндустрии мы не можем вспомнить на протяжении последних десяти лет. И, как выяснилось, во-первых, наше законодательство не совсем адекватно таким вызовам. Мы посмотрели – соответствующие изменения в новом законе – они будут, будут отвечать тем вызовам и угрозам, с которыми мы столкнулись. Но, опять же, это не догма, поскольку сфера меняется и наверняка будут новые изменения. Но я не об этом», — комментирует он.

«Все-таки пора расставить все точки на i, и пора, наверное, все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как действия, как минимум как наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры — ограничительные, запретительные. Может быть, какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло», — считает министр.

«Хорошо и плохо, что это происходит в достаточно спокойный уже период, когда все эти политические эмоциональные надрывы прошли. Соответственно, сложнее будет придраться, что это какие-то репрессии или какие-то противодействия на какие-то действия. Но, в то же время, действовать нужно. И опасения наших контрагентов – они обоснованы во многом. Будем смотреть», — резюмировал глава ведомства.

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