В мире зафиксирован рекордный с января прирост коронавируса. За последние сутки выявлено более 718 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с 10 января. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на вечер 9 апреля за последние 24 часа подтверждено инфицирование 718 659 жителей планеты, 12 639 человек умерли. Общее количество случаев заражения с начала пандемии составляет 132 730 691.

Более 35% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу — 257 789.

В пятерке лидеров по заболеваемости остаются США — 30,6 миллиона случаев, Бразилия — 13,2 млн, Индия — 13,1 млн, Франция — 4,9 млн и Россия — 4,6 млн.

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