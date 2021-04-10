– Все-таки давняя та, ноябрьская еще история, когда окруженные черным кольцом пенсионеры пели про страну, которая поднимается на бой с «С фашистской силою темною/ С проклятою ордой!», произвела сильное впечатление на белорусские власти. На самом деле не только эта история, конечно. За последнее время было столько всяких историй, вызывающих неприятные для властей ассоциации, что все и не перечислишь.

Вот уже который месяц власти отчаянно пытаются перевести стрелки. Пытаются убедить, что «темные силы» – это не про них. Потому что понимают, что приклеившееся клеймо «фашизма» — это приговор. Окончательный и не подлежащий обжалованию. И мне кажется, по состоянию на текущий момент, высшей точки эта кампания достигла тогда, когда прокуратура завела уголовное дело за геноцид белорусского народа во время Второй мировой войны.

Потому что заклеймить фашистами недовольных не вышло. Сколько ни рассказывай про мифических фашистов под БЧБ, люди смотрят по сторонам и видят, что так далеко искать не надо. Потому что никакой лубочный фашизм в телевизоре не сравнится с реальностью текущей жизни.

Так уж сложилось, что фашизм ассоциируется не с трусами сомнительной идеологической расцветки. Он ассоциируется с лагерями для «острокопытных», районами, превращенными в гетто, пленными, выстроенными у стены, и людьми в красивой черной форме, которые загоняют женщин в костел.