Идет охота на детей?

По словам женщины, она поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что ей пояснили: она же написала слово «Жыве». «Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: “Ты молодец, я тобой горжусь”», — добавила Ирина.

Она оставила жалобу, в которой написала, что Женю допрашивали без нее и ей, как матери, не дали ознакомиться с протоколом опроса ребенка.

Домой мама с дочкой вернулись к часу ночи. Так как в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, то протокол составили на маму за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей», что грозит штрафом до 290 рублей.