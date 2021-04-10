Идет охота на детей?

Минскую школьницу забрали в милицию за надпись на асфальте, сообщают naviny.by. 13-летняя Евгения Ворочкова задержана доблестными хранителями правопорядка якобы за пикетирование. По факту девочка лишь написала на земле слово «Жыве».
«Вечером 29 марта Женя гуляла с двумя друзьями. Когда они шли по улице Пулихова, дочка достала баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке “Жыве”. Рядом, ” в засаде”, как оказалось, стоял бус с милицией. Сотрудники заметили, что она сделала, и ребят забрали. Подростков привезли в Партизанское РУВД Минска», — сказала мама Евгении Ирина порталу TUT.by.
По словам женщины, она поинтересовалась, а давно ли у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что ей пояснили: она же написала слово «Жыве». «Я рассмеялась, обняла дочку и сказала: “Ты молодец, я тобой горжусь”», — добавила Ирина.
Она оставила жалобу, в которой написала, что Женю допрашивали без нее и ей, как матери, не дали ознакомиться с протоколом опроса ребенка.
Домой мама с дочкой вернулись к часу ночи. Так как в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, то протокол составили на маму за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей», что грозит штрафом до 290 рублей.
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