Палата представителей утвердила проект закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации» в первом чтении. В нем содержится запрет на публикацию независимых опросов.

Законопроект запрещает СМИ и интернет-ресурсам публиковать результаты опросов общественного мнения, касающиеся общественно-политической ситуации в стране, республиканских референдумов и выборов, если они проведены без получения соответствующей аккредитации. Нельзя будет указывать и гиперссылки на материалы и информацию, распространение которых в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено.

В документе прописано требование об использовании гиперссылки при распространении в интернете информации, ранее опубликованной на другом ресурсе (если правообладателем не установлено иное). А за перепечатывание материалов с нарушением условий распространения, установленных первоисточником, может быть вынесено письменное предупреждение, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

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