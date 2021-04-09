Королевская семья Великобритании сообщила о кончине супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

“С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество тихо ушел из жизни сегодня утром в Виндзорском замке”, – говорится в сообщении, размещенном в пятницу.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 г. на греческом острове Корфу. Его отец – греческий принц Андрей – был братом короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать – принцесса Алиса – была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории (правила в 1837-1901 гг.) и стал британским подданным (в годы Первой мировой войны принял англизированную версию фамилии – Маунтбаттен). При рождении Филип имел титул принца Греческого и Датского.

По отцовской линии принц Филип – внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны (Романова) и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии он является также внучатым племянником последней русской императрицы Александры Федоровны.

В 1922 г., после того как король Греции Константин I вынужден был отречься от престола, семья переехала во Францию, а затем – в Великобританию. В 1934 г. принц Филип познакомился с принцессой Елизаветой на свадьбе британского герцога Кентского и греческой принцессы Марины.

В 1939-1940 гг. он учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, в котором бывала Елизавета, сопровождавшая во время визитов своего отца, короля Георга VI.

После колледжа Филипп начал службу в королевских ВМС мичманом на линкоре “Рамильес”. В начале Второй мировой войны он участвовал в Северных конвоях (сопровождал полярные морские караваны с англо-американской помощью для СССР), в 1943 г. в звании лейтенанта принял участие в операции по высадке союзников на Сицилии. В сентябре 1945 г. Филипп находился на борту американского линкора “Миссури” в Токийском заливе, был свидетелем подписания акта капитуляции Японии.

В 1950 году Филипп получил звание капитан-лейтенанта. По завершении в январе 1953 г. карьеры в ВМС ему были присвоены звания адмирала флота, фельдмаршала и маршала авиации.

В 1952-1953 гг. Филипп обучался летному делу, в 1959 г. получил лицензию на управление самолетом. Пилотированием он занимался вплоть до августа 1997 г., налетав за 44 года 5 тыс. 986 часов на 59 типах самолетов. В 1952-2002 гг. Филип был Великим магистром британской гильдии пилотов и навигаторов.

Вернувшись после войны в Великобританию в январе 1946 г., Филип попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 г. принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешел из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен. В день свадьбы – 20 ноября 1947 г. – Георг VI пожаловал Филипу титулы герцога Эдинбургского (стал вторым обладателем этого титула в истории Великобритании после принца Альфреда, второго сына королевы Виктории), графа Мерионета и барона Гринвича.

6 февраля 1952 г. умер Георг VI, и Елизавета унаследовала престол. С этого времени Филип фактически является принцем-консортом как муж королевы, хотя официально ему этот титул не присваивался. Из британских консортов он дольше всех пребывает в этом качестве. Рекорд был установлен в 2009 г., ранее первенство было у супруги Георга III Шарлотты (1761-1818).

Во время коронации Елизаветы (2 июня 1953 г.) Филипп первым присягнул на верность ей. В 1957 г. он получил титул принца Соединенного Королевства (обычно его имеют лишь члены британской королевской семьи по рождению).

В 1956 г. Филипп учредил молодежную программу “Премия герцога Эдинбургского”, направленную на развитие личности. В 1956-1957 гг. он совершил кругосветное морское путешествие, в ходе которого побывал на Антарктиде. После этого его внимание стали привлекать вопросы охраны окружающей среды. Филип принимал участие в природоохранных кампаниях.

Еще в 1960-х гг. принц Филипп начал пользоваться электромобилем в целях снижения уровня загрязнения атмосферы выхлопными газами. В 1981-1996 гг. он являлся президентом Всемирного фонда дикой природы, затем почетным президентом.

Принц Филипп первым из членов королевской семьи посетил СССР в 1973 г. (в качестве президента Международной федерации конного спорта). Впоследствии неоднократно приезжал в Россию, в том числе, в 1994 г. вместе с королевой Елизаветой II во время ее государственного визита. В марте 1997 г., будучи почетным президентом Всемирного фонда дикой природы, Филипп побывал на Камчатке.

Всего с 1952 г., сопровождая королеву практически во всех ее поездках, Филипп посетил свыше 140 стран (при этом он не делал публичных заявлений и редко давал интервью). По данным британских СМИ, в 1952-2017 гг. он принял участие более чем в 22 тыс. мероприятий, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 благотворительных и природоохранных организаций в Великобритании и странах Содружества (в 2011 г. по случаю своего 90-летия передал патронат над рядом структур другим членам королевской семьи).

В разные годы принц Филипп являлся почетным президентом Кембриджского, Эдинбургского и Солфордского университетов, возглавлял Британскую ассоциацию помощи науке, общество аэронавтики, национальный Фонд охраны животных. Он также был пожизненным ректором Королевского колледжа Лондонского университета.

4 мая 2017 г. Филипп заявил о прекращении исполнения официальных обязанностей, 2 августа состоялось последнее протокольное мероприятие с его участием. В качестве генерал-капитана Королевской морской пехоты (покинул этот пост в декабре того же года) он присутствовал в военном параде в честь завершения военнослужащими серии благотворительных акций. С тех пор принц Филипп больше не принимал приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, однако посещал общественные мероприятия по собственному усмотрению.

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