Светлана Тихановская не планирует создавать свою политическую партию, ее команда работает над подготовкой переговоров с белорусскими властями для преодоления политического кризиса, заявила политик 9 апреля, отвечая на вопросы пользователей в прямом эфире на своем YouTube-канале, сообщает TUT.BY.

«В госструктурах нет единства, система не монолитна»

Светлана Тихановская заявила, что ее команда контактирует и налаживает связи с белорусскими госслужащими.

— Процесс идет не очень активно из-за чувства страха в Беларуси. Но контакты есть, и мы постоянно получаем информацию из разных министерств. Мы видим, что о единстве, которое пропагандирует режим, речи не идет.

Политик заявила, что «международные друзья» работают над поиском договороспособных представителей режима, с которыми будут вестись переговоры о мирном преодолении политического кризиса, которые она анонсировала в марте.

— Это не будут переговоры между режимом и ЕС или режимом и Россией, это будут переговоры режима с белорусским народом через посредников. И нам нужны сильные посредники, так как режим не идет на переговоры с белорусским сообществом.

На вопрос, кто будет общаться с властями от имени белорусского общества, Тихановская заявила, что сейчас это обсуждается с Координационным советом.

— Мы работаем над определением критериев, по которым люди будут выдвигаться в качестве переговорщиков.

В то же время Тихановская говорит о давлении на власти для освобождения политзаключенных — без этого, по ее словам, переговоры будут невозможны. В будущем всех людей, которые были осуждены по политическим мотивам, предстоит реабилитировать, они должны получить от государства компенсацию за тот ущерб, который они понесли.

По ее словам, продолжается налаживание международных связей — сейчас также обсуждается возможность встречи с президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским.

Тихановская не будет создавать свою партию

Как говорит политик, она не планирует создавать политическую партию, однако приветствует инициативу Павла Латушко и Виктора Бабарико о создании ими новых партий.

— Создание политической партии — мобилизующая сила. В их создании нет ничего плохого. Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии могли существовать, как в демократических странах.

Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на следующих выборах.

— Такой мысли не возникало, в первую очередь потому, что я обещала людям, что они мне дают мандат на проведение новых честных выборов. Но, получив весь этот опыт, я уверена, что смогу быть полезна белорусам, и я буду рядом с белорусами. Но чтобы приносить пользу, не обязательно быть президентом.

Светлана Тихановская согласна с Павлом Латушко и в будущем видит Беларусь парламентско-президентской республикой.

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