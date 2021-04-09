Силовикам разрешат все: применять физическую силу, спецсредства и оружие «по своему усмотрению»

Позволить силовикам применять оружие и спецсредства «по своему усмотрению» — такую норму предусматривает законопроект «Об изменении законов», пишет «Медиазона в Беларуси».

Документ предлагает внесение изменений в несколько существующих законов, в том числе «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

В предыдущей версии законов, касающихся силовиков, оружие и средства разрешалось применять, «если иными способами выполнение возложенных на них задач не представляется возможным». В новых редакциях указано, что силовики могут применять их «по своему усмотрению с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего Закона».

Кроме этого, в законопроекте прописано, что силовик «не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения или использования оружия», если сделал это в соответствии с законом.

Права сотрудников органов внутренних дел предлагают расширить и разрешить им «запрещать гражданам осуществление видеозаписи, фото- и киносъемки».

2 апреля Палата представителей приняла законопроект в первом чтении. Далее его должны рассмотреть во втором чтении. В случае одобрения он поступит в Совет Республики, а после — на подпись к Лукашенко. Документ вступит в силу после официальной публикации изменений.

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