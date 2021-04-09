В МИД Польши заявили, что будут вводить санкции в отношении причастных к преследованиям поляков в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Республики Польша Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».

— Мы не потерпим каких-либо действий против польских граждан. Каждый, кто будет предпринимать подобные действия, должен быть готов к последствиям, включая запрет на въезд в Польшу и другие страны Европейского союза, — сказал он.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик заявил, что власти страны не оставят без помощи попавших под репрессии соотечественников, живущих в Беларуси, напоминает TUT.BY.

В начале недели Александр Лукашенко заявил, что политические отношения с Польшей никогда не были идеальными, но белорусская сторона долгое время терпела «нападки и обвинения» в свой адрес и, проявляя гибкость, добивалась компромисса. Однако «эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость».

— Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно. И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями, — сказал Лукашенко. Он также отметил, что живущие в Беларуси поляки — «это наши поляки» и посоветовал руководству Польши их так и воспринимать.

Уголовное дело против представителей Союза поляков

25 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Всего по этой статье было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Известно, что Почобуту и Тишковской предъявлены обвинения по этой статье.

В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете Безопасности ООН).

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