Проект «Skarga.help» получил ответ БТ на жалобу телезрителей

В августе в новостях на телеканале «Беларусь-1» показали, как на митинге в Жлобине люди встречали Марию Колесникову, якобы они ей кричали «Уходи». Но на самом деле люди скандировали «Лукашенко, уходи» — это видно на видео того же события, снятом «Сильными Новостями», пишет The Village.

Проект Skarga.help опубликовал ответ БТ на жалобу беларусов на фальшивый звук в телепередаче Панорама на видео со встречей Марии Колесниковой в Жлобине. Этот сюжет до сих пор доступен на сайте БТ.

В ответе говорится: «Видеоматериалы, распространенные в указанном сюжете, были опубликованы ранее и находились в открытом доступе в глобальной компьютерной сети Интернет <…>.

На момент выхода сюжета в эфир основания полагать, что информация не соответствует действительности, отсутствовали».

Поделиться ссылкой: