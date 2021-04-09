Подана заявка на проведение «Чернобыльского шляха»

Представители демократических сил подали заявку на проведение в Минске «Чернобыльского шляха» — традиционной акции, приуроченной к годовщине аварии на атомной станции, сообщают «Белорусские новости».

«Сегодня подали заявку в Мингорисполком. Основными лозунгами акции в этом году будут “Остановить правовой Чернобыль!”, а также “35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается”», — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Оргкомитет «Чернобыльского шляха» создан 1 апреля. Было принято решение, что заявителями в этом году будут физические лица.

Ранее ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводили шествие в центре Минска. Исключением стал 2011 год, когда власти запретили его, а также 2019-й, когда организаторы акции сами отказались от ее проведения из-за выдвинутых Мингорисполкомом условий. В 2020 году от проведения уличного «Чернобыльского шляха» решили отказаться из-за пандемии.

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