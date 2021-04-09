Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь приступило к формированию автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ утверждает положение о предоставлении сведений о доходах белорусов. В нем определяется перечень и сроки предоставления сведений. Туда попадут сведения о перечисленных или выделенных денежных средствах:

государственными органами;

иными организациями (юридические лица и иные организации, перечисленные в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса Республики Беларусь);

представительствами иностранных организаций, открытыми в порядке, установленном законодательством;

белорусскими индивидуальными предпринимателями;

нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальных бюро;

адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.

Простым языком, в базу будут попадать сведения о пособиях (например «детские»), зарплатах, пенсиях, доходы от продажи имущества и недвижимости, доходы из-за границы и даже выигрыши в лотереи.

На основании поданных сведений МНС сформирует автоматизированную информационную систему учета доходов физических лиц (базы данных АИС учета доходов физических лиц).

«В случае выявления неполноты или недостоверности представленных сведений о доходах (выплатах) физических лиц государственные органы, иные организации, представительства, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты в течение 30 календарных дней с момента их выявления представляют уточненные сведения», — говорится в законе.

Напомним, власти Беларуси решили расширить список критериев, по которым будут искать лиц, подозреваемых в махинациях с деньгами. Национальный банк Беларуси издал соответствующее постановление № 81 от 31 марта 2021 г. «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 декабря 2014 г. №783».

«Настоящие Рекомендации разработаны в целях организации эффективного внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, основанного на риск-ориентированном подходе…»— говорится в пояснении.

Эти рекомендации касаются фактически всех финансовых организаций в Республике. То есть всех, кого контролирует Нацбанк. Теперь все эти организации должны будут совершать следующие процедуры — выявлять и оценивать риски, мониторить и контролировать риски, предпринимать меры по ограничению (снижению) рисков.

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