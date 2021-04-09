Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, опубликовала на своем YouTube-канале анонсированный в феврале видеоролик, на котором подопытная обезьяна с имплантированным в мозг микрочипом играет в компьютерную игру Pong силой мысли.

“У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры силой мысли. Имплантат невозможно разглядеть, а обезьяна вполне счастлива”, – рассказывал Маск в феврале.

В ролике говорится, что девятилетняя макака, которой вживили чип Neuralink примерно за полтора месяца до съемки видео (на ее голове заметен след операции), сперва училась играть в компьютерные игры при помощи джойстика, а наградой за успехи ей служил банановый смузи, который подавался через металлическую трубку.

В процессе вживленный чип записывал данные об активности мозга обезьяны и передавал их на компьютер. После сбора и обработки достаточного массива данных чип смог предсказывать мозговые команды – обезьяна продолжала использовать джойстик, но его кабель был отключен компьютера. На следующем этапе джойстик убрали полностью, и обезьяна только думала о нужных движениях. Судя по видео, чип позволяет макаке хорошо играть в Pong (простой симулятор настольного тенниса) силой мысли даже на высокой скорости.

Комментируя ролик в своем микроблоге в Twitter, Илон Маск написал, что первый коммерческий продукт Neuralink позволит парализованным людям управлять смартфоном с помощью мысленных команд быстрее, чем обычные люди делают это пальцами. В перспективе чипы смогут восстанавливать нейронные связи, и пациенты с параличом смогут встать на ноги.

Напомним, компания Neuralink была основана в 2017 году. Тогда Маск говорил, что целью Neuralink является создание нейроимплантатов, которые помогут лечить эпилепсию и психические расстройства. Также предприниматель отмечал, что в будущем компания создаст доступный нейроинтерфейс, который позволит связать мозг с компьютером. Такое устройство может пригодиться людям с роботизированными протезами – с его помощью они смогут лучше управлять искусственными конечностями.

К лету 2019 года исследователи провели несколько операций по вживлению нитей в мозг крыс и протестировали устройства на запись данных. В августе 2020 года В августе прошлого года компания представила обновленную версию вживляемых в мозг чипов Link, которые испытывали на свиньях. Предполагалось, что клинические испытания чипов на людях начнут до конца 2020 года, но, по всей видимости, пока что компания проводит опыты на обезьянах.

Как отмечал Маск в ходе прошлогодней презентации, в перспективе чипы Link среди прочего позволят транслировать музыку прямо в мозг, призывать электрокары Tesla “силой мысли”, или играть в компьютерные игры без джойстика или клавиатуры.

“Я думаю в будущем вы сможете сохранять и проигрывать воспоминания. Это, конечно, звучит больше как серия “Черного зеркала”, но я думаю они достаточно хорошо предсказывают [технологии]. Вы сможете выгрузить, сохранить и сделать резервную копию воспоминаний, а также восстановить воспоминания. И в конечном итоге вы сможете загрузить их в новое тело или в роботело”, – говорил Маск.

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