Еще в начале марта минские медики написали открытое обращение в адрес главы профсоюза работников системы здравоохранения Вячеслава Шило. «Как главу организации, призванной защищать медиков, как врача и человека» они

просили его оценить с точки зрения врачебной этики ситуацию, в которой оказался анестезиолог БСМП Артем Сорокин, которого приговорили к двум годам колонии с отсрочкой наказания за разглашение врачебной тайны. Недавно подписанты обращения получили официальный ответ.

В открытом обращении к главе профсоюза коллеги Артема Сорокина просили оценить ситуацию, в которой оказался врач БСМП, с точки зрения врачебной этики. Напомним, 2 марта суд Московского района приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год за разглашение врачебной тайны – о том, что погибший Роман Бондаренко на момент поступления в БСМП был трезв. Под обращением за первые сутки подписалось более 430 человек – это сотрудники 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 11-й больниц, РНПЦ детской онкологии и гематологии, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, Минского городского онкодиспансера, Минской областной больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, сотрудники скорой помощи и поликлиник. Еще порядка 1100 человек подписали электронную форму обращения, рассказали TUT.BY его авторы.

«Уважаемый Вячеслав Дмитриевич, Вы возглавляли БСМП с 2011-го по 2014 год. Мы не знаем, были ли Вы лично знакомы с Артемом Сорокиным, когда работали главным врачом, но ответьте как глава организации, призванной защищать медиков, как врач и как человек: правильно ли Артем Сорокин поступил с точки зрения врачебной морали, спасая честь убитого человека? – спрашивали в обращении медики. – Принципы врачебной этики формировались веками, но основной постулат медицины был неизменен: интересы пациента всегда превалировали над интересами врача. <…> Поступил ли врач плохо, несмотря на букву закона? Мог ли врач промолчать и позволить опорочить имя убитого?»

Официальный ответ главы профсоюза медиков занял две страницы. Вячеслав Шило подробно рассказывает, чем именно занимается профсоюз, какими полномочиями он наделен и какие у него результаты работы, в частности в 2020 году.

«При обращениях работников и подтверждении факта нарушения законодательства профсоюз принимает все необходимые меры по защите интересов членов профсоюза. Например, только в 2020 году в профсоюз поступило более 1200 обращений. По каждому из них детально изучены все обстоятельства. Результаты их рассмотрения – это представление интересов работников в суде, продление трудовых контрактов, отмена дисциплинарных взысканий, возмещение работникам незаконно удержанных и недоплаченных сумм заработной платы», – следует из письма, которое редакции TUT.BY предоставили подписанты обращения.

Также, перечисляет результаты работы Вячеслав Шило, «в рамках своих полномочий профсоюз в ответ на запросы членов организации инициирует и добивается изменения законодательства для усиления гарантий и защиты интересов работников отрасли. В частности, в прошлом году профсоюз инициировал разработку механизма обязательного страхования ответственности отдельных категорий работников, а также обязательное страхование медработников от противоправных действий третьих лиц».

Кроме того, указывается в ответе, профсоюз оказывает необходимую, в том числе материальную, помощь членам организации: «Например, в прошлом году на поддержку работников отрасли и в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из средств отраслевого профсоюза было направлено более 3 миллионов 600 тысяч рублей (помощь оказана свыше 21,5 тысячи работников)».

По существу вопросов, которые в своем обращении перечисляли медики, глава профсоюза ответил следующее:

«Что касается поднимаемых вами вопросов по оценке тех или иных событий и действий, то обсуждение позиции и поступков третьих лиц, даже с точки зрения морали, без их согласия и участия само по себе не является этичным и корректным».

ОТ РЕДАКЦИИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»

Согласитесь, уважаемые читатели, ответ господина Шило на открытое письмо большого количества минских медиков – обычная бюрократическая отписка. Кто, как не глава отраслевого профсоюза, должен защищать права людей в белых халатах? А он, чувствуется, боится слово сказать против власти, которая бросила за решетку высококвалифицированного доктора.

Что в таком случае остается делать медицинскому сообществу? Отказать в доверии В.Шило и избрать на должность главы профсоюза работников системы здравоохранения нового человека.

Публикация – из № 27 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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