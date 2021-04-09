Европейский банк реконструкции и развития не рассматривает новые инвестиции в государственные проекты Беларуси

Павел Латушко получил письмо от Европейского банка реконструкции и развития. Его представители заверяют, что не собираются инвестировать в государственные проекты Беларуси, сообщает Телеграм-канал политика.

26 марта руководитель НАУ Павел Латушко отправил письмо Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). В обращении он обратил внимание ЕБРР на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны режима. Руководитель НАУ отметил, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий, если продолжат отказываться от любых отношений с нелегитимной властью.

На обращение НАУ официальным письмом ответил генеральный секретарь ЕБРР Энцо Кваттрочокке:

“ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси”, – говорится в ответе Энцо Кваттрочокке, генерального секретаря Европейского банка реконструкции и развития.

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