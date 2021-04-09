Это один из эффективных способов похудения.

Уксусная диета – это метод похудения, при котором необходимо ежедневно пить воду с растворенным в ней яблочным уксусом или лимонным соком. Существует теория, что именно таким способом худели красавицы древности. Иногда такую диету называют «диетой Клеопатры».

В последнее время такой способ набирает всё большую популярность. Вместе с нутрициологом Анной Гарновой разбираемся, насколько это эффективно и безопасно.

Имеет смысл…

Яблочный уксус или лимонный сок имеет смысл употреблять для того, чтобы поднять уровень кислотности в желудке. Это в свою очередь способствует ускоренному расщеплению пищи.

Кроме того, уксус ускоряет пищеварительные процессы и снижает аппетит. Кислая среда уменьшает количество болезнетворных бактерий и нормализует микрофлору. Также в натуральном яблочном уксусе содержится много полезных элементов. Например, магний, кальций, калий, железо и натрий. Есть в нем и органические кислоты – гликолевая, яблочная и, конечно, лимонная и уксусная.

Более того, яблочный уксус считается отличным противовоспалительным средством.

Эффективна ли уксусная диета?

Некоторые из тех, кто попробовал диету с использованием уксуса, считают, что это довольно действенный способ и с помощью него вполне можно сбросить лишние килограммы. Аккуратное и разумное применение яблочного уксуса действительно позволяет похудеть, считает эксперт: оно способствует уменьшению аппетита и сжиганию жира, а также помогает избавиться от целлюлита.

При этом не нужно подвергать свой организм воздействию стрессовых ситуаций и жестким ограничениям, резко отказываться от различных продуктов, голодать и тем более изнурять себя многочасовыми тренировками.

Чтобы похудеть, уксус разводят в воде в пропорции одна чайная ложка на стакан воды. Пить этот раствор нужно из расчета один стакан на 30 килограммов веса. То есть человеку весом 60 килограммов нужно ежедневно выпивать два стакана.

Чем это опасно?

Нужно быть предельно осторожным с использованием уксусной и лимонной кислот, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом. В таком случае стоит воздержаться от уксусной диеты. А если вы все-таки хотите попробовать, нутрициолог рекомендует пить кислую воду через трубочку. Также после употребления следует прополоскать полость рта, поскольку зубная эмаль плохо реагирует на кислотную среду.

Помните, что это не волшебное средство похудения. Не стоит возлагать надежды исключительно на него. Такая диета может стать лишь дополнительной помощью на пути к идеальному телу.

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