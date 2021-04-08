Войска РФ у границ Украины - хорошо, если это лишь шантаж

Есть ли шанс, что переброска российских военных к границе с Украиной – это шантаж? Такой шанс есть, но небольшой, считает Иван Преображенский. Риск возобновления военных действий выше.

Россия продолжает концентрировать войска на границе с Украиной, а также в Крыму. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу официально объяснил эти маневры “контрольными проверками”. Но убедительно его заявление не выглядит. Риск прямого и открытого конфликта России с Украиной явно сохраняется.

Мобилизация или проверки боеготовности войск РФ?

В течение последних полутора месяцев российские власти уверяли, что масштабной переброски войск нет, в то же время на все вопросы иностранных политиков и дипломатов Кремль отвечал, что имеет право передислоцировать войска на своей территории. Западным лидерам предлагалось не беспокоиться насчет “мирной” России, а лучше надавить на Украину, которая якобы и “поджигает” Донбасс.

Теперь министр обороны РФ Сергей Шойгу признал передислокацию, объяснив ее учениями и проверками. Действительно, проверки боеготовности идут отнюдь не только по границе с Украиной, но и в глубине российской территории. Например, в ракетных войсках стратегического назначения.

Только выглядит это, скорее, как сигнал НАТО и другим силам, которые могли бы вмешаться в вероятный конфликт. Мол, Россия готова защищать свои интересы, в том числе на Украине, любыми средствами – не лезьте!

При этом версия Шойгу не объясняет, почему переброска войск идет к границам Украины, например, из Псковской и Кемеровской областей (!). Это явно не учения войск Южного федерального округа. Выглядит так, будто Кремль берет Украину в клещи с юга и востока.

Судя по реакции финансовых рынков, так оценивают это и инвесторы. Курс рубля пошел вниз. Происходящее – еще не обвал. Но ощутимое снижение явно вызвано политикой, а не экономикой, где нет заметных изменений. Реакция финансистов понятна. Война для России значит новые траты и санкции. Но Кремль дает понять, что не слишком их боится.

Если не учения – значит война?

Значит ли это, что война неизбежна? Пока ответ скорее: “Нет”. Уверенно можно говорить только о шантаже.

Переброска войск пока выглядит хаотично и в единую стратегию не складывается. Российские подразделения не подходят вплотную к границам Украины. Погода тоже неподходящая для большого наступления. Если Россия и готовится открыто ввести войска на украинскую территорию, например, под видом миротворческой операции, то не раньше мая 2021 года.

Не стоит забывать о ежегодном послании Путина, назначенном на 21 апреля. Бюрократическая традиция предполагает, что президент в послании задает направления на будущее. То есть, Путин может обозначить цели Кремля в Украине. Но формат послания никак не подходит для объяснения того, почему вдруг российские войска оказались в Донбассе, или, например, в Одессе или Харькове.

Наконец, в заявлениях Кремля по Украине есть три ключевые темы. Первая – риск возобновления “гражданской войны”. Вторая – “подстрекательство” Киева со стороны США. Третья – срыв переговоров по минским соглашениям. Последний пункт дает надежду на то, что возобновление этих переговоров в Минске (от которых действительно уклоняется сейчас украинская сторона, заявившая, что у нее нет доверия к Беларуси, сейчас находящейся под влиянием РФ) может предотвратить развязывание новой войны. И тогда шантаж – это именно та цель, которую мог бы преследовать Кремль.

Стратегический проект Путина?

Не стоит, впрочем, и обольщаться. Концентрация российских войск на границе с Украиной достигла масштабов 2015 года. Такие масштабные “учения” и “проверки” – это банально очень дорого. На такие расходы просто так не идут.

Кроме того, в США сменился президент, и Кремль явно хочет проверить Джо Байдена на прочность. Украина, по мнению российского руководства, в своих действиях не является самостоятельной. Ей отведена роль поля битвы с американцами. В то же время Сергей Лавров говорит о разрушении доверия с Евросоюзом, а ведь это он помог заключить минские соглашения.

Обозначены и аппетиты Кремля. Руководство марионеточной “ДНР” грозит, в случае войны, не останавливаться на нынешних разделительных линиях, а некоторые российские военные аналитики прогнозируют, что если война все же начнется, то речь может пойти о приморской части Украины, включая Одессу, или даже о левобережной Украине.

К войне могут подтолкнуть и внутренние факторы. В России растут цены на продовольствие, падает уровень доходов населения. Параллельно Кремль не может выпутаться из ситуации с Алексеем Навальным, а рейтинги президента и его карманной партии “Единая России” постепенно падают. Маленькая победоносная война все спишет.

Наконец, это может быть не тактический, а стратегический проект лично Путина. Он как раз завершил спецоперацию по обнулению своих президентских сроков. В теории, может править страной до 2036 года. А вдруг все это было нужно, чтобы, наконец, получить свободу, мобилизовать страну и войти в историю как “воссоединитель” России и Украины?

Автор: Иван Преображенский – кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.

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