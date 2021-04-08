Президент Украины Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Донбасс, чтобы встретиться с военными, занятыми на передовой, и «поддержать боевой дух защитников», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

В офисе Зеленского отметили, что он едет в Донбасс как верховный главнокомандующий Украины.

В конце марта в Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками после нападений на украинских военных. После этого Россия начала наращивать войска у границ Украины. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, концентрация российских войск у границ стала максимальной с 2015 года.

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