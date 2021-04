Верталёт Ingenuity перажыў першую ноч на Марсе ў аўтаномным рэжыме. Ён аддзяліўся ад марсахода Perseverance і ўпершыню быў размешчаны на паверхні Марса ў панядзелак. Дрон перажыў першую халодную ноч у аўтаномным рэжыме: тэмпература падала да мінус 90 градусаў па Цэльсію, паведамляе “Радыё Свабода”.

Спецыялісты NASA назвалі гэта «вялікай перамогай». З’явілася ўпэўненасць, што тэмпературныя ваганні не адабʼюцца на акумулятары і іншых сістэмах верталёта.

Да гэтага апарат вагой амаль два кілаграмы знаходзіўся ўнутры марсахода Perseverance. Менавіта марсаход служыць пасярэднікам для сувязі паміж Ingenuity і цэнтрам кіравання на Зямлі. Адзіная місія верталёта – выпрабаваць лётныя магчымасці ў разрэджанай атмасферы Марса, маса якой у 200 разоў меншая за зямную. Выпрабаванні працягнуцца на працягу 30 марсіянскіх дзён.

У найбліжэйшыя два дні супрацоўнікі NASA зоймуцца наладкай сістэм Ingenuity і зборам інфармацыі пра іх. У выпадку паспяховага праходжання тэстаў 11 красавіка робат паспрабуе ўзляцець. Ён стане першым апаратам, які паспрабуе зрабіць кіраваны палёт на іншай планеце.

The #MarsHelicopter is on its own now, getting ready to take on Mars – one step at a time. https://t.co/Sqd4G8OYWY

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 5, 2021