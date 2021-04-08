7 апреля в Бресте начался суд над второй группой обвиняемых по делу о массовых беспорядках 10 августа. На этот раз на скамье подсудимых оказались 13 человек. Среди них двое — несовершеннолетних, бывший десантник и 18-летняя Виталия Бондаренко.

Виталию Бондаренко должны были судить с первой группой обвиняемых, но она уехала за границу. В конце февраля девушка вернулась в Брест, чтобы поддержать своего 17-летнего парня Дениса Хозея, которого судили за августовские массовые беспорядки с первой группой обвиняемых. Он, как и Виталия, до суда не задерживался. Встретиться молодые люди так и не смогли. 1 марта Виталию задержали на съемной квартире и отправили в СИЗО. Денису 10 марта огласили приговор — 3 года воспитательной колонии.

Во второй группе обвиняемых также оказался и 25-летний брестчанин Денис Марусевич, который до 13 июня 2020 года служил по контракту в 38-й бригаде в звании гвардии ефрейтора. Он мастер спорта по карате, рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, был членом национальной сборной по карате, неоднократно завоевывал медали на международных и республиканских соревнованиях. Задержали Дениса 11 сентября. С тех пор он находится под стражей.

Денису вменяются эпизоды на проспекте Машерова возле школы № 15. Гособвинитель считает, что 10 августа он совместно с другими участниками протестов перетащил с аллеи на проезжую часть скамейку, тем самым «участвовал в возведении баррикад», а также разбивал тротуарную плитку, изготавливая орудия преступления, и не менее двух раз бросил осколки в шеренгу сотрудников милиции. Свою вину бывший военный признал частично.

Некоторые из обвиняемых под стражей находятся с августа прошлого года. У дверей зала суда собралось около 80 человек — родных, близких и друзей. Первыми на процесс пустили участников процесса: адвокатов, законных представителей, потерпевших, гражданских истцов. На оставшиеся места провели родственников: по одному на каждого обвиняемого. Все три ряда в зале суда были заполнены под завязку, но всех желающих разместить не удалось.

Когда представители гражданских истцов покинули заседание один из обвиняемых обратился к суду с просьбой предоставить освободившиеся места близким, которые толпились в коридоре. Судья не возражал и конвой запустил в зал еще шесть человек.

По версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. После чего нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.

В результате беспорядков пострадали 24 сотрудника милиции. Из них потерпевшими по делу признаны 19 человек. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений. У остальных — побои.

Кроме того обвиняемые пытались применить насилие и причинить телесные повреждения еще троим силовикам, сообщил гособвинитель. Часть потерпевших выступают с изменненными голосами и под вымышленными личными данными. От предъявления к обвиняемым исков о компенсации морального или имущественного вреда они отказались.

Общая сумма причиненного вреда составила около 24 тысяч рублей. Повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты. Также пострадали асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья, стеклопакеты.

Всем 13 обвиняемым вменяется ч.2 ст. 293. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Одному обвиняемому, 20-летнему Даниилу Бондаруку, вменяется также хулиганство. По версии прокуратуры, 9 августа он ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил зеркало.

Трое подсудимых полностью согласились с предъявленным обвинением, семеро — частично, Остальные вину не признали.

По ходатайству защиты в судебном заседании решили сначала допросить потерпевших и свидетелей, а затем — обвиняемых.

До перерыва в суде выступили два сотрудника милиции. Они сообщили, что 10 августа им поступила команда выдвинуться на проспект Машерова к магазину «Меркурий», где их коллегам потребовалась подмога. До приезда подкрепления там находилось около 30 милиционеров и 400 протестующих.

— Мы попытались выстроиться в цепь для вытеснения толпы в сторону Кобринского моста, но количество лиц, которые применяли насилие преобладало, поэтому ждали подкрепление. Со стороны этих лиц применялось насилие: били по щитам руками, ногами. Кто конкретно, я не видел, — рассказал потерпевший сотрудник Ленинского РОВД, который стоял в первой шеренге.

По словам силовика, во время противостояния ему несколько раз ударили по щиту, а в голень попал твердый предмет. На следующий день он обратился к врачу. У потерпевшего диагностировали ушиб и отправили на больничный.

Один из допрошенных потерпевших вопрос о наказании для обвиняемых оставил на усмотрение суда, второй попросил лишить свободы.

Напомним, суд над первой группой обвиняемых завершился 10 марта. Всех признали

виновными. Несовершеннолетним Сергею Гацкевичу и Денису Хозею дали по 3 года воспитательной колонии. Остальных отправили в колонию усиленного режима: Илью Мигно и Тимура Ризапура — на четыре с половиной года, Сергея Солоху, Александра Дроздова, Егора и Виталия Прокопчуков — на 4 года, Сергея Кривченю — на три с половиной.

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