Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.

Где платят больше всего:

Специалисты GorodRabot.by составили рейтинг сфер труда по уровню средней зарплаты в отрасли ‒ по данным за март 2021 года.

Топ-10:

Информационные технологии, интернет, телеком ‒ в среднем работодатели предлагают зарплату 1673 рубля в месяц; Страхование ‒ 1482 рубля в месяц; Строительство, недвижимость ‒ 1361 рубль в месяц; Высший менеджмент ‒ 1347 рублей в месяц; Транспорт, логистика ‒ 1274 рубля в месяц; Добыча сырья ‒ 1236 рублей в месяц; Автомобильный бизнес ‒ 1091 рубль в месяц; Медицина, фармацевтика ‒ 1084 рубля в месяц; Производство ‒ 1028 рублей в месяц; Рабочий персонал ‒ 1012 рублей в месяц

Какие сферы труда стали антилидерами зарплатного рейтинга:

На последнем месте рейтинга сфер труда в Беларуси по размеру средней зарплаты оказалась сфера домашнего персонала ‒ здесь в среднем предлагают платить 559 рублей в месяц.

На предпоследнем месте ‒ административный персонал. В среднем администраторам готовы платить 630 рублей в месяц.

На третьем с конца месте зарплатного рейтинга сфер труда в Беларуси ‒ гостиничный бизнес и общественное питание. Здесь средняя зарплата ‒ 693 рубля в месяц.

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