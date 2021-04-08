Эксперты проанализировали вакансии, которые белорусские работодатели предлагали в марте 2021 года, и назвали десять сфер труда с самой высокой средней зарплатой в Беларуси.
Где платят больше всего:
Специалисты GorodRabot.by составили рейтинг сфер труда по уровню средней зарплаты в отрасли ‒ по данным за март 2021 года.
Топ-10:
- Информационные технологии, интернет, телеком ‒ в среднем работодатели предлагают зарплату 1673 рубля в месяц;
- Страхование ‒ 1482 рубля в месяц;
- Строительство, недвижимость ‒ 1361 рубль в месяц;
- Высший менеджмент ‒ 1347 рублей в месяц;
- Транспорт, логистика ‒ 1274 рубля в месяц;
- Добыча сырья ‒ 1236 рублей в месяц;
- Автомобильный бизнес ‒ 1091 рубль в месяц;
- Медицина, фармацевтика ‒ 1084 рубля в месяц;
- Производство ‒ 1028 рублей в месяц;
- Рабочий персонал ‒ 1012 рублей в месяц
Какие сферы труда стали антилидерами зарплатного рейтинга:
На последнем месте рейтинга сфер труда в Беларуси по размеру средней зарплаты оказалась сфера домашнего персонала ‒ здесь в среднем предлагают платить 559 рублей в месяц.
На предпоследнем месте ‒ административный персонал. В среднем администраторам готовы платить 630 рублей в месяц.
На третьем с конца месте зарплатного рейтинга сфер труда в Беларуси ‒ гостиничный бизнес и общественное питание. Здесь средняя зарплата ‒ 693 рубля в месяц.
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