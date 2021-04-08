Светлана Тихановская сообщила о том, что она предложила Норвегии и Эстонии инициировать в Совбезе ООН слушания по вопросу эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси. Об этом политик сообщила на своем Telegram-канале в четверг, 8 апреля. Но как Норвегия, так и Эстония являются непостоянными членами Совбеза ООН.

На онлайн-встрече с послами Норвегии, Эстонии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Латвии и Канады Тихановская обсудила, кроме того, готовящиеся переговоры для мирного решения кризиса в Беларуси. При этом она подняла тему усиления точечных санкций против представителей режима находящегося у власти в стране Александра Лукашенко и призвала правительства вышеназванных стран оказать поддержку ставшим жертвами репрессий белорусским журналистам, правозащитникам, а также представителям студенческого и рабочего движения и малого бизнеса, сообщает пресс-служба политика.

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