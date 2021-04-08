Сегодня в Беларуси есть только две партии: партия Лукашенко и партия Народа (партия национально-демократических перемен). Все усилия (политические инвестиции) должны быть направлены на реализацию именно этой парадигмы – национальных и демократических перемен и укрепления партии Народа, пишет политолог Павел Усов в своем Telegram-канале.

Любые ответвления от партии Народа ослабляют ее. В свою очередь, перемен национального и демократического содержания можно только в едином политическом порыве, осуществляя единый стратегический проект, формируя институты альтернативного государства и политической системы.

Создание партий, иных инициатив понижают уровень социальных амбиций и целей. Это как имея необходимые навыки и возможности изучать еще один язык вернуться к чтению букваря. Энергия направляется не на реализацию глобальных целей и идей, а на менее значимые задачи, локального характера.

Если в ближайшей перспективе (3-4 года) удастся свалить режим (а сделать это можно имея только единую Партию), то на первом этапе в стране также будут оставаться 2 массивных блока: Партия реформ и прогресса с одной стороны, и партия реакции, с другой. И только благодаря реализация общей программы и политической платформы можно будет избежать серьезного политического и экономического кризиса, внешнего деструктивного влияния на страну и общество. Это также позволит быстро и качественно распоряжаться ресурсом времени и ресурсом конструктивных ожиданий и терпения населения.

Существование и функционирование отдельных партий в переходный период, с цветной мозаикой идей и целей, с их конкуренцией усилит серую зону непредсказуемости. Малыми, разобщенными партиями легче манипулировать и управлять, использовать для ведения политических войн не в интересах страны.

Если сегодня, сейчас у коллективного политического лидера и у народа нет идеального видения того, какой должна быть Беларусь будущего (свободная, демократическая, национальная, независимая от влияния России), если по каким-то причинам этого видения, этой идеи невозможно сформировать сегодня, то трудно себе представить, кто и когда сможет это сделать.

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