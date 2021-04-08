Глава Народного антикризисного управления и член президиума Координационного совета Павел Латушко объявил 8 апреля, что намерен создать свою политическую партию. Он напомнил, что имеет многолетний дипломатический опыт и понимает, что должен брать больше ответственности на себя. Важнейшей своей целью Павел Латушко назвал изменение Конституции таким образом, чтобы не допустить диктаторского режима в стране.

«Парламентско-президентская республика – лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем. Инициирование создания партии – это также инструмент для давления на режим в настоящем, который демонстрирует нашу абсолютную веру в победу», — заявили в пресс-службе НАУ.

В Народном антикризисном управлении уверяют, что «важно приступить к созданию политической структуры еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события».

«Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия. Скоро мы представим безопасную платформу для объединения единомышленников в будущую партию», — пообещали в НАУ.

В штабе Латушко заверили, что это не смещение акцентов и «не уход от главной повестки и требований».

«Мы также должны быть готовы к сценарию, когда диктатор под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для того, чтобы продемонстрировать псевдодемократию. Демократические партии при поддержке белорусов заблокируют его замыслы», — уверены в НАУ.

Пока неизвестна программа партии и ее название. В штабе Павла Латушко сказали, что видят будущее страны в парламентско-президентской Республике. Т.е. больше полномочий будет у парламента, который будут избирать в многопартийной системе. Однако в НАУ утверждают, что не собираются самораспускаться.

«НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий беларусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период – и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента. Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы», — пообещали члены организации.

Бабарико тоже создает свою партию

Ранее экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, находясь за решеткой, обратился к белорусам. В своем обращении он предложил создать партию под названием “Вместе”. По мнению политика, это должна быть партия большинства, которая поможет решить ряд задач, стоящих перед белорусским обществом.

“Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе”, — заявляет политик на сайте обьединения.

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