“Коровы на фермах имеют больше прав, чем люди в камерах ЦИПа”, – говорит лидер ОГП Николай Козлов, который вышел, а точнее, его вывезли из тюрьмы в наручниках, с головой, зажатой между коленями и выбросили за городом.

“Это не просто нарушение закона 24 часа в сутки, это делается демонстративно-показательно, – цитирует Козлова канал ОГП-ТВ. – Такое ощущение, что сотрудник ЦИПа – это профессия унижать людей. Вы не можете написать жалобу, потому что у вас, элементарно нет бумаги и ручки. Вам отказывают во встрече с адвокатом. И вас просто терроризируют”.

Николай Козлов также рассказал, что в камерах столько людей, что приходится спать на полу. Нет матрасов и даже рванных простыней и подушек набитых ватой. Людей столько, что они дышат “многократно переработанным воздухом с минимальным содержанием кислорода”.

“Я прошёл карцер, пятидневную голодовку, камеру с семью бомжами, у которых любимое занятие – ловить и давить вшей. Передачу, которую в ЦИП принесли для меня в прошлый четверг, на руки мне выдали только в день выхода на свободу. То есть вчера. Из таких мелких мерзостей соткано все поведение администрации ЦИПа”, рассказывает лидер ОГП.

Пытки моральные и физические, нарушение прав человека – все это пришлось наблюдать и переживать.

“Человека только за то, что он задал вопрос, забрали из камеры, раздели и голого (?!) вернули обратно в камеру. В карцер нам залили хлорки столько, что людям стало плохо через несколько минут. Я сам два дня был в таком состоянии, что казалось, выплюну легкие. Глаза болели, как после сварки без щитка. Это что? Хочется спросить с каким нацизмом, фашизмом собирается бороться Лукашенко? Фашизм здесь, он чувствует себя вполне комфортно в ЦИПе, в СИЗО. И его источник – безнаказанность и вседозволенность силовиков.

Кстати, когда информация о пытках хлоркой вышла за стены ЦИП, приехала съёмочная группа БТ, и арестованных начали склонять к заявлениям, что, дескать, все ок. Если нечто подобное вы увидите на экране, то знайте – это вранье!” – возмущен Николай Козлов.

Но помимо своих переживаний лидер ОГП поделился тем, что его воодушевляло и поддерживало: “Это люди. Попавшие в скотские условия, они остались людьми. Никто не ныл, не сожалел о содеянном. Это, действительно, граждане с большой буквы”.

Николай Козлов высказывает надежду, что все ответственные за издевательства понесут заслуженное наказание.

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