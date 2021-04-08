С осени прошлого года в Латвии начали работу 13 перебравшихся в эту прибалтийскую страну компаний из Беларуси, 5 находятся сейчас в процессе регистрации. В основном это представители IT-сектора.

“Завтра твоей страны” изучило данные Латвийского агентства инвестиций и развития (LIIA), чтобы узнать, кого из представителей самой динамично развивающейся отрасли уже привлекла Латвия.

Среди учредителей достаточно много известных фамилий. Многие из них имели или до сих пор имеют компании в юрисдикции белорусского Парка высоких технологий.

В ноябре 2020 года в Латвии была зарегистрирована компания RockLike. Среди ее учредителей — Тимур Латфулин и Иван Авдеюк, которым принадлежит белорусский разработчик мобильных приложений «Ваумэйкинг».

«Ваумэйкинг» была создана в 2017 году, в ее портфолио – свыше 20 продуктов. В 2018 году «Ваумэйкинг» стала резидентом Парка высоких технологий. В бизнес Латфулина и Авдеюка инвестировала белорусская инвестиционная компания Quattro Capital.

В марте этого года в латвийской IT-отрасли появились бизнесы с участием еще более известных белорусских предпринимателей.

Один из них — основатель компании «Айтилект» (Aheadworks), венчурный инвестор Кирилл Голуб. «Айтилект» была создана в начале 2000-х годов в Могилеве, является резидентом ПВТ. В 2019 году Кирилл Голуб и его партнеры продали этот бизнес американскому разработчику Rave Digital.

Кирилл Голуб является членом правления белорусской сети бизнес-ангелов Angels Band и участвует в литовском объединении венчурных инвесторов LitBAN. В августе бизнесмен был задержан и провел несколько суток в ИВС в Жодино.

Латвийским проектом, в котором участвует Кирилл Голуб, стала компания Text Tech.

Компанию Finup учредили владельцы уже упоминавшегося фонда Quattro Capital Антон Дмитриев и Андрей Павлович, а также Тимофей Липский и другие белорусские предприниматели.

Тимофей Липский является одним из создателей белорусского финтнес-стартапа RocketBody. В 2018 году под проект была создана компания «Рокетбоди Технолоджиз», которая стала резидентом ПВТ и начала успешно привлекать средства из различных венчурных фондов.

Кроме Quattro Capital, деньги Липскому и его партнерам выделили такие известные инвестиционные компании, как Bulba Ventures, Gagarin Capital и AltaIR.

Напомним, что вскоре после президентских выборов, результаты которых привели к массовым протестам в Беларуси и их силовому подавлению, LIAA обратилось к белорусским компаниям с предложением о переносе операций в Латвию. Была создана специальная группа, в рамках которой Министерство экономики и LIAA рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные решения.

Также активно за белорусские капиталы, покидающие родину, борются Литва, Украина и Польша.

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