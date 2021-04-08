Беларуска попала в европейский рейтинг Forbes

Бизнес-издание Forbes включило беларуску Марию Живицкую в престижный рейтинг “Forbes 30 Under 30”, сообщает Радио «Свобода». В него включают людей, которые еще до достижения 30 лет добились заметных успехов в разных видах деятельности. Живицкая попала в категорию “Finance”.

29–летняя Мария Живицкая работает в компании Vanguard, второй по величине компании управления фондами. В распоряжении фирмы — активы на 7 триллионов долларов.

Мария получила докторскую степень в Лондонской школе экономики и начала карьеру в фонде Goldman Sachs, после чего перешла работать в Prudential. Также она преподает в Институте политических исследований Science Po в Париже и бизнес-школе Saïd в Оксфорде.

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